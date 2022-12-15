Kocaeli'de İstiklal Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Millet Bahçesinin önünde bulunan İstiklal Caddesinde dekoratif aydınlatma, baskı beton kaldırım imalatları ve asfalt serimi yapacakKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski İsmet Paşa Stadı yerine yapılan Derince Millet Bahçesinin önünde bulunan İstiklal Caddesinde üstyapı çalışmalarına başlandı. Trafik akışını engellememek adına akşam saat 21.00’de başlayan çalışmalar, sabah saatlerine kadar sürüyor.

400 metre uzunluktaki Derince İstiklal Caddesinde eskiyen ve bozulmaların meydana geldiği 1.500 metreküp asfalt trimer kazısı ile söküldü.

Kavşak düzenlemesi de yapılarak trafiğin düzenleneceği İstiklal Caddesinde 700 ton binder, bin ton da bitümlü temel asfalt serimi yapılacak. Ağır tonajlı araçların sıkça kullandığı caddede dayanımı ve ömrü daha uzun olan bitümlü temel asfalt kullanılarak asfaltın yola oturma sürecinin tamamlanmasıyla yaz aylarında da 460 ton aşınma asfaltı serilmesi planlanıyor.

BİSİKLET YOLU

14 metre genişlikteki İstiklal Caddesinin 2.5 metre genişlikte bisiklet yolu yapılacak. Dekoratif aydınlatma direkleri, baskı beton kaldırımları ile 2 şerit 400 metre uzunluktaki Derince İstiklal Caddesi, yapılacak kavşak düzenlemesi ve yenilenen asfaltı ve yol çizgileriyle estetik, düzenli ve konforlu bir hale getirilecek.