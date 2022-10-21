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Kocaeli'de 'işte işin'de hedef 3 bin istihdam

Yerel 21.10.2022, 13:51
Kocaeli'de 'işte işin'de hedef 3 bin istihdam

Kocaeli'de “İşte işin İstihdam Fuarı” GTÜ Kongre Merkezi’nde iş arayanlar ile işvereni buluşturdu. Fuarda Büyükşehir’in istihdam projesi olan ‘USTAM’ ön plana çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen “İşte İşin İstihdam Fuarı”, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası paydaşlıklarında İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği organizasyonuyla gerçekleşiyor.

Yerel yönetimler, üniversiteliler, sanayici ve diğer paydaş kurum ve kuruluşların bir araya geldiği fuara ilgi oldukça yoğundu. Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olacak istihdam projesi olan “USTAM’ın” ön plana çıktığı fuarda gençler projeler hakkında bilgi alarak ön kayıt oluşturdu.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “İşte İşin İstihdam Fuarı’na” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, Gebze bölgesi belediye başkanları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve sanayi odası temsilcileri katıldı.

HEDEF İSTİHDAMA 3 BİN KATKI

İşveren ve iş arayanı buluşturan fuarda 150’ye yakın sanayici ve sivil toplum örgütü stant kurarak ziyaretçileriyle buluştu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ve işveren ile iş arayanları bir araya getiren organizasyonun hedefinde istihdama 3 bin yeni eleman kazandırmak yer alıyor.

İşte işin İstihdam Fuarı’nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Bizim en önemli görevlerimizden birisi de yetişmiş insanı yetiştirecek zeminler oluşturmak. Bizlere düşen görev, insanımızın önünü açarak bunun kurumsal hukuki alt yapısını oluşturmaktır. Disiplinsiz anlayışla bir şey başarmak mümkün değil ama çok aşırılıkta bir zehirdir ve o yüzden dengeyi koruyup her şeyi yerli yerine koymamız gerekir. Biz bu amaçla bu tür fuarları gerçekleştirip, sanayici ve üniversitelileri bir araya getiriyoruz” dedi.

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