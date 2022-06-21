Kocaeli'de iş dünyasına USTAM çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOTSİAD Genel Başkanı Erkan Gül ile İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD) Genel Başkanı Erkan Gül ile İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ülkemizin ve kentimizin gelişimi için yatırım yapan ve üretim gerçekleştiren iş dünyasının her daim yanında olduklarını ve girişimciliğin önemini her daim vurguladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “İstihdam sağlayan, üreten ve Kocaeli’nin gelişmesi için bilgisiyle birlikte emeğini ortaya koyan iş dünyamızın temsilcilerine sizlerin ziyaretleri vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek esnafımızın gerek KOBİ’lerimizin gerekse sanayicimizin yanındayız” dedi.

2015 yılında kurulan KOTSİAD bünyesinde yer alan farklı sektörlerdeki iş insanlarının arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ettiklerini dile getiren Genel Başkan Gül, “Üyelerimizin daha ileri ekonomik ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütüyoruz. İş dünyasının sorunlarını tespit edip giderilmesi yönünde çalışmalar da yapıyoruz. Yerel, bölgesel ve ulusal konularda projeler hazırlayıp üyelerimizle ve ilgili kurumlarla da paylaşıyoruz” diyerek Başkan Büyükakın’a hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı. İzmit şube başkanı Aktan ise “Bizi makamınızda konuk ettiğiniz bu kent ve ülke için önerilerimizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tahir Başkanım, bu kent için çalışan, kafa yoran ve her şeyin ötesinde üretim ve istihdam sağlayacak tüm girişimcilere de destek oluyoruz. Durmayacağız, çalışacak ve ülkemiz için çok güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.