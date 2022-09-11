Kocaeli'de İpek yolu bulvarında trafik çizgileri çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük İpek Yolu Bulvarında çizgi ve işaretleme çalışması yaparak trafiği daha güvenli hale getirdi.KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İpek Yolu Bulvarında çizgi ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi. Gölcük Sivritepe TOKİ Konutları, İhsaniye ve köylere ulaşımın sağlandığı İpek Yolu Bulvarında kavşak düzenlemesi yaparak trafik akışını düzenleyen Büyükşehir, yeni asfaltlanan bulvarda çizgi ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliği için İpek Yolu Bulvarında çizgi ve işaretleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yol güvenliği ve konforu için düzenlenen çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı olarak gerçekleştirilecek. Özellikle akşam karanlığında sürücülere büyük kolaylık sağlayan çalışmalar kapsamında gece yol güvenliğini sağlıyor.