Kocaeli'de 'herkes için bisiklet'te stratejik hedef belirlendi

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AB ortaklığıyla ‘Herkes için Bisiklet’ projesine dahil oldu. Bu kapsamda paydaş kurumların temsilcileriyle bisiklet organizasyon toplantısı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca ‘’WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’’ ortaklığı ile ‘Herkes İçin Bisiklet’ projesi ve politikaları geliştirildi. Büyükşehir, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için ‘Herkes İçin Bisiklet’ projesi kapsamında toplantılara devam ediyor.

Toplantıya Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri katıldı.

8 BAŞLIKTA ÇALIŞMA

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce "Kocaeli Kent İçi Bisikletli Ulaşım Strateji Planı-2030" stratejik hedefi oluşturuldu.

Stratejik hedefte; "Kocaeli’de bisiklet yolculuklarının güvenli ulaşım aracı olarak kullanılması için ayrıştırılmış bisiklet yollarının yapılması, kent genelindeki mevcut bisiklet yollarının birbirine entegrasyonunun ve Kocaeli tasarım standartlarına uygun bisiklet yollarının sağlanması, bisiklet kullanım süresini arttırmak, bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet eğitimlerinin verilmesi, KOBİS’in kullanımının yaygınlaştırılması, kent genelindeki otobüs, minibüs, taksi, servis şoförlerinin düzenli eğitimlerine güvenli bisiklet kullanım eğitimlerinin dahil edilmesi, bisiklet içerikli organizasyonlar yapılması, bisikletlere güvenli park alanları oluşturulması, toplu taşıma araçları ile bisikletli ulaşımın sağlanması ve bisiklet kullanım süresini arttırılmas" başlıklarına yer verildi.

Yapılan toplantıda organizasyonların standardizasyona bağlanması, eksiklerin minimuma indirilmesi ve bisiklet organizasyonlarının takvimlerinin oluşturulmasıyla ilgili kararlar verildi.