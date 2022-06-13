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Kocaeli'de hastane yolunda toprak kayması
Yerel 13.06.2022, 11:34
Kocaeli'de çevre düzenlemesi devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi yolunda sağanak yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasına Büyükşehir ekiplerince anında müdahale edildi.KOCAELİ (İGFA) - Hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle çevre düzenlemesi devam eden Kocaeli Şehir Hastanesinin çevresinde toprak zeminin bir bölümü sağanak yağıştan etkilendi.
Şehir Hastanesi yolunu kapatan toprak kaymasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri anında müdahale etti.
Ekipler, yola kayan toprağı iş makinesiyle temizlemeleri sonrasında yol güvenliği sağlanarak yeniden trafiğe açıldı.
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