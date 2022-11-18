Kocaeli'de hasar gören oto korkuluklar yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde yeni oto korkulukların yapılması ve hasarlı oto korkulukların kaldırılması için çalışma yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde yeni oto korkulukların yapılması, hasarlı oto korkulukların sökülüp yenilenmesi için çalışmalara devam ediyor. Yıl boyunca 12 ilçede 16 bin 858 m yeni oto korkuluk montajı yapıldı. Hasarlı oto korkuluk hatlarında ise 7 bin 516 m tamirat çalışması yapıldı.

“Yol medeniyettir’’ ilkesiyle kent genelinde çalışma yapan ve hayata geçirdiği projelerle ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, bu hizmetlerin yanında sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için oto korkuluklara yönelik çalışma yapıyor. Bu kapsamda yıpranan, ömrünü dolduran veya trafik kazaları nedeniyle zarar gören oto korkuluklar yenileniyor.