Kocaeli'de Gölcük Adnan Menderes’te asfalt tamam sıra aydınlatmada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Adnan Menderes Caddesi’ne binder asfalt serildi. Aşınma asfaltından sonra kaldırımlar ve aydınlatmalar yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Gölcük Adnan Menderes Caddesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt serimi yapıldı. Üstyapı çalışmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak cadde, parke kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmalarla donatılacak.

Bin 250 ton binder asfalt serimi yapılan caddede 2 bin ton aşınma tabakası asfalt serimi yapılacak. Ayrıca 4 bin 160 metrekare dekoratif parke kaldırım döşenecek.

Elektrik hatları yer altına alınan Adnan Menderes Caddesi’nde Büyükşehir tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla dönüşüm yaşanacak.

Dekoratif parke kaldırım yapılacak caddede binder asfalt serimi tamamlandı. Sırada kaldırım ve dekoratif aydınlatma imalatları var. Bin metre uzunlukta kaldırımlarıyla birlikte 20 metre genişliğe sahip Adnan Menderes Caddesi dekoratif aydınlatmalar, kaydırmaz özellikteki parke kaldırımları ve yeni asfalt zeminiyle prestij bir cadde olarak hizmet verecek.