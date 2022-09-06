Kocaeli'de Gebze Darıca Metro projesine yakın mercek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gebze bölgesinde ulaşımı kolaylaştıracak olan Gebze-Darıca Metro Projesinde detaylı inceleme yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze Darıca Metro Hattı, tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını oldukça kolaylaştıracak.

Şehir genelinde devam eden birçok projeyi yakından takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, metro projesinde tünele inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Şehir genelindeki birçok projeyi yakından takip eden Genel Sekreter Gündoğdu, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı Darıca Dudayev Sahil Parkı’nda bulunan Darıca Sahil Metro Şantiyesinden tünele girip, kazıların devam ettiği Farabi İstasyonu bölgesine gitti.

Burada proje hakkında teknik personelden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu’ya ayrıca tünel kazısı yapan TBM makinesi hakkında da bilgi verildi. Gündoğdu’ya Ulaşım Park Genel Müdürü Serhan Çatal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, SEKA Park A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan, Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, Metro Projesinin sorumluları ile teknik personel eşlik etti.

İncelemesi sonrasında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, tesis ve diğer yatırımlar anlamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gebze bölgesine önem verdiklerini vurguladı. Gündoğdu, “Bilindiği üzere Gebze bölgemiz kendi nüfusu haricinde özellikle iş için İstanbul bölgesinden günü birlik göç alıyor. Bu bölgemizde trafiği rahatlatmak amacıyla Gebze-Darıca Metromuz inşa ediliyor. Projemiz hayata geçtiğinde Darıca Sahil, Gebze Merkez ve OSB’ler arasındaki aks ile Gebze’nin trafiği rahatlayacak” dedi.