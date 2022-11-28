Kocaeli'de eski İstanbul Caddesi'ne yeni flaşör

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesine 28 adet uyarı ikaz flaşör direği kurduKOCAELİ (İGFA) - Ulaşım projelerini bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son teknolojik sistemlerle trafik güvenliği için çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki şehir içi trafiğini “Ulaşımda Yenilik” kimliğiyle modernize ediyor. Trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında sinyalizasyon, oto korkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, hız sensörleri gibi modern uygulamaları hayata geçiriliyor.

28 ADET FLAŞÖR SİSTEMİ KURULDU

Bu kapsamda trafik kurallarına uyulması yönündeki mevcut duyarlılığın güçlendirilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde yapılan çalışmalarla birlikte caddeye 28 adet yeni uyarı ikaz flaşör direği takıldı.