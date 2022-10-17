Kocaeli'de Ereğli sahil yolunda asfalt serimi tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekipleri 3,5 km’si asfalt, 1,5 km’si de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda asfalt serim çalışmasını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Yatırım ve projeleri ile vatandaşın hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasındaki sahil düzenleme projesinde dur durak bilmiyor.

Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasındaki sahil düzenleme projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğunda yol yapan ekipler, 3,5 kilometre uzunluğundaki yolda aşınma asfalt serimi çalışmalarını tamamladı. Buna göre Ereğli sahilinin 3,5 kilometrelik kısmında bin 500 ton son kat aşınma asfaltı serildi. Ekipler sahil yolunda daha önce de 2,5 kilometre uzunluğunda baskı beton kaldırım çalışması yapmıştı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 3,5 kilometresi asfalt, 1,5 kilometresi de parke taşı yapılan Ereğli sahil yolunda vatandaşların araçlarını park edebileceği parklanma kısımları da yapacak. Ekiplerin bu yöndeki çalışması önümüzdeki günlerde başlayacak.