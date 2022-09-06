Kocaeli'de engellilerinin ulaşımına 'Tim' katkısı

Kocaeli'de İzmit Serdar Mahallesinde D-100 Karayolu Otobüs Durağına engelli vatandaşların inişlerini kolaylaştırmak için Yol Bakım Timi çalışma yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların inişlerini kolaylaştırmak için İzmit Serdar Mahallesi D-100 Karayolu Otobüs Durağında bulunan yükselti kaldırıldı.

Yol Bakım Timi tarafından yapılan çalışma ile engelli bireylerin otobüs durağına ve yaya üstgeçidine ulaşımları uygun hale getirildi.

Duraktan yaya üstgeçidine kadar olan kısımda vatandaşların kaymaması için parke döşenirken yolun sağ ve soluna korkuluk yapılarak güvenlikleri de sağlanacak.

Yapılan çalışma ile durağa ulaşımda engel teşkil eden yükselti kaldırılırken yol boyunca yapılacak korkuluk ile de engelli bireylerin güvenliklerinin yanı sıra durak ve yaya üstgeçidi asansörlerine ulaşımları kolaylaştırılmış olacak.