Kocaeli'de 'Derince Sağlıklı Yaşam' havadan görüntülendi

Derince’de farklı bir konseptle kent sakinlerine huzurlu bir ortam sunacak olan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’ndaki çalışmalar havadan görüntülendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Derince eski Askeri Hastanesi alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı havadan görüntülendi.

45 dönümlük alanda inşa edilen park tamamlandığında kent sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan olacak. Özenle planlanan projede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar yapılacak.

Proje kapsamında ekipler parkın çevre duvar imalatını büyük ölçüde tamamladı. Tenis ve basket sahalarının çelik imalatları yapılırken etraflarına tel örgüler çekildi. Zemin imalatları yapılan sahaların çizgileri çizildikten sonra imalatları tamamlanacak. Futbol sahasının ise çelik imalatları yapılırken son kat mıcır atıldıktan sonra halısı serilecek.

KABA İNŞAATLAR TAMAM

Proje kapsamında kafeterya, mescit, tuvalet ve spor idari binanın kaba inşaatları tamamlandı. Çatı imalatları yüzde 70 oranında tamamlanırken 180 metrekarelik kafeteryanın çelik konstrüksiyon imalatı ise yapıldı. Kısa sürede binanın iç imalat çalışmalarına başlanacak. Yine kafeterya binası önündeki 700 metrekarelik teras alanının betonu atıldı, kaplamasına başlanacak.

Çalışmalar kapsamında 150 metrekarelik spor sahaları idari binasının kaba imalatı tamamlandı, iç imalatlara başlandı. Proje kapsamındaki yürüyüş yollarının grobetonları atılırken kaplama imalatına başlanacak. Park içerisindeki ara yürüyüş yollarının granit ve bazalat küptaş imalatları büyük oranda tamamlandı.