Kocaeli'de Derince Liman Yolu Projesi'ne yakın mercek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Derince Liman Yolu Projesi hakkında saha incelemesi yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Geliştirdiği projelerle Kocaeli’de yaşayanların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer kurumlarla ortaklaşa projeler de gerçekleştiriyor.

Derince Limanını TEM’e bağlayacak olan “Derince Liman Yolu Projesi” çalışmaları öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir ve Karayolları bürokratları ile birlikte projenin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Şehir genelinde projeleri yakından takip eden Genel Sekreter Gündoğdu, Derince Liman Yolu Projesinin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulundu. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Karayolları ve Büyükşehir’in ilgili bürokratlarının eşlik ettiği incelemede Gündoğdu, proje hakkında detaylı bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu ayrıca projenin uygulanacağı sahada da inceleme yaptı.