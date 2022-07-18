Kocaeli'de derelere İSU ıslahı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde yüzey sularının aktığı birçok derenin düzenli akışını sağlamak ve çevre ile insan sağlığına tehdit oluşturmaması için ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - KBB İSU Genel Müdürlüğü tarafından küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte son dönemde etkili olan sağanak ve ani yağışlarla önemi artan derelerde ıslah çalışmaları yapılıyor.

Yatırım programı kapsamında 2004 yılında bu yana Kocaeli genelindeki onlarca derede toplam 98,3 km uzunluğunda ıslah çalışmaları gerçekleştirilerek düzenli akışları sağlandı.

Bu kapsamda Çayırova’da Kör (Yalak), Gebze’de Tavşanlı Dil, İzmit’te Alikahya Kule, Kartepe’de Maşukiye Dağ, Uzunbey Yirim, Köseköy Beycemal ve Şevkatiye Küçüksu, Körfez’de Hereke Köyiçi, Gölcük Karınca derelerinde ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Taş duvar ve betonarme kesit olarak inşa edilen derelerin kirlilikten arındırılması için etrafında kanalizasyon kolektör hatları döşenirken, ıslah edilen derelerin üzerinde demir korkuluk yapılarak güvenlik altına alındı.

Derelerde ıslah çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.