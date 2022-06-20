Kocaeli'de Değirmendere’ye çift kaydıraklı aquapark geliyor

Kocaeli'de Değirmendere-Halıdere arasında bulunan alana aquapark ve su oyun parkı planladı. İhalesi yapılan proje yer tesliminin ardından 120 günde bitecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente prestijli projeler kazandırmaya devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve Başkan Tahir Büyükakın’ın duyurduğu Gölcük Değirmendere’ye yapılacak aquapark için ihale gerçekleştirildi.

Yedi firmanın teklif verdiği Değirmendere Aquapark ve Su Oyun Parkı yapım işinde en düşük teklif 17 milyon 991 bin 320 TL oldu.

İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından firma ile sözleşme imzalanacak ve yer tesliminin ardından proje 120 gün içerisinde tamamlanacak

Proje kapsamında çift kaydıraklı aquapark ve havuz, 200 metrekare su oyun parkı, kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilecek. 600 metrekarelik güneşlenme alanının yapılacağı park, çeşitli birimleri içeren 2400 metrekarelik alanı kapsayacak.

Değirmendere-Halıdere arası sahil düzenleme projesi kapsamında inşa edilecek projede 300 metrelik aquapark konseptine uygun çevre çiti yapılacak.