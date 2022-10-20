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Kocaeli'de Değirmendere-Halıdere sahilinde çalışmalar sürüyor

Yerel 20.10.2022, 11:46
Kocaeli'de Değirmendere-Halıdere sahilinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki mevkide başlayan sahil projesinde çalışmalar tam sürat ilerliyorKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni gerdan gibi saran sahil düzenlemeleri çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu hizmetlerle takdir toplayan Büyükşehir, Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki mevkide çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında Halıdere’den Değirmendere’ye doğru yaklaşık 1000 metre yürüyüş yolu ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Restoran binasında kaba inşaat tamamlanırken iç kısmında ise ince işler devam ediyor. 2 adet basket sahası tamamlayan ekipler, futbol sahası ve idari binayı da restore ederek yeniledi.

Halıdere tarafında bir adet çocuk oyun grubu ve fitness alanı tamamlayarak kullanıma açan Büyükşehir ekipleri, Değirmendere alanında bulunan mescid ve wc binasının kaba inşaatını bitirdi. Aquaparkın istinat duvarının imalatına devam eden ekipler, sahanın genel regülaj çalışmalarında ise epey bir mesafe kat etti.

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