Kocaeli'de çocuklar 'Ödül Market' ile 37 ton atık topladı

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyinin özellikle çocukları geri dönüşüme teşvik amacıyla başlattığı Çocuk Ödül Market projesinde 1,5 yıllık süreçte 37 ton atık geri dönüşüme kavuşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market projesi gelişerek devam ediyor. Hacı Hızır, Şirintepe, Çukurbağ, Gündoğdu, Yenişehir, Akmeşe ve Alikahya Fatih mahallelerinde olmak üzere 7 şubesi bulunan Çocuk Ödül Market, özellikle çocukların ilgi odağı oluyor.

ATIKLARI GETİRENLER ÖDÜLLERİ ALIYOR

Geri dönüşebilen kâğıt, karton, cam, plastik, metal, atık yağ, elektronik, pil ve tekstil gibi atıklarını çocuk ödül marketlere getiren çocuklara ve yetişkin vatandaşlara defter, kalem, boya kalemleri, kalem kutusu, silgi, kalemtıraş ve daha birçok kırtasiye ürünü teslim ediliyor. Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market projesinde 1,5 yıllık süreçte 37 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Çocukların kendilerine daha yaşanılabilir bir gelecek sunmak adına sorumluluk aldığı ve çevre bilinçlerinin geliştiği Çocuk Ödül Market projesinin diğer mahallelerde de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Çocuk Ödül Marketlerin sayısının daha da arttırılarak şube sayının 10’a çıkması için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.