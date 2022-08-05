Kocaeli'de çocuklar çok mutlu

Kocaeli Büyükşehir’in 12 ilçede 24 ayrı noktada düzenlediği ‘’Çık Dışarıya Oynayalım’’ etkinliğine katılan Kocaelili çocuklar harika bir yaz geçiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düzenlediği, vatandaşlarımızın ailece eğlenebildiği etkinliklerden biri daha yoğun katılım ve teveccühle karşılandı. Kocaeli’mizin 12 ilçesinde 24 noktada başlatılan ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ çocuk şenliği kapsamında yapılan etkinliklerle Kocaelİ’de çocuklar artık çok mutlu.

Çık Dışarıya Oynayalım şenliklerinde okul öncesi 3-6 yaş grubuna yönelik, ritim ve hareket çalışmaları, Tuncer Ediz Toksoy ve eşi Esin Toksoy tarafından yaptırılıyor. Bedenden Oyuna isimli etkinlik ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ Çocuk Şenliğine katılan çocuklara ve ebeveynlerine yönelik ritim çalışması, çocuk şarkıları ve beden perküsyonu oyunlarını kapsıyor.

Yaklaşık 20 yıldır çocuklarla ritim hareketleri ve oyunlar oynadıklarını belirten Toksoy çifti, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliğinde çocukların özellikle aileleri ile birlikte uygulayabilecekleri, keyif alabilecekleri, beden perküsyonu yapabileceği, vücudunu kullanabileceği kuklalı oyunlar oynuyoruz. Çocukların ritim duygusunu, duyma yeteneğini ve dikkatini geliştiren bu oyunları, sadece bize değil, evde farklı müziklerle de aileler çocuklarıyla uygulayabilirler. Aileler için eminim çok güzel örnekler olacak" sözleriyle oyunun iletişimdeki önemine değindi. Emeği geçen herkese teşekkür eden ikili, "Oynarsam öğrenirim, diyoruz." dedi.