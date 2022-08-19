Kocaeli'de 'çık dışarıya oynayalım' etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’’ adı altında başlattığı ailelerin yoğun ilgi gösterdiği çocuk şenliği devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz boyu devam edecek olan “Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’’ çocuk şenliği Kocaeli’nin tüm ilçelerinde renkli ve eğlenceli atölyeler ile devam ediyor. İzmit’in Gültepe semtinde gerçekleşen etkinliğe katılım yoğun oldu.

Ailelerin çocukları ile birlikte yer aldığı eğlenceli ve öğretici etkinliklerde minikler coşku dolu anlar yaşadı.

İzmit Gültepe Mahallesi Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu bahçesinde gerçekleşen “Çık dışarı oy-na-ya-lım!” çocuk şenliğinde yer alan yüz boyama standında çocukların yüzleri rengârenk boyandı. Çocuklar müzik eşliğinde dans edip eğlenme fırsatı buldu.

Ayrıca topaç boyama, bez torba boyama atölyelerinde ise minik misafirler uygulamalı olarak yeteneklerini keşfetti.

Çocuklar geri dönüşüm ve sıfır atık atölyelerinde de doğal kaynakların daha az kullanılması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması bilincine sahip oldu.

Kocaeli’de etkinliğe katılan çocuklar masalın içinde başka dünyalara yolculuk yaptı.

Çocuklar için düzenlenen “Çık Dışarı Oy-na-ya-lım!” etkinlikleri ilçelerde belirlenen alanda saat 18.00’de başlıyor.

Şenlikte çocuklar için; topaç ve bez çanta boyama, sıfır atık, sünger baskı atölyeleri, eğlenceli atletizm parkuru, halat çekme, çuval yarışı, denge bisikleti gibi eğlenceli yarışlar düzenleniyor. Ayrıca üç palyaço, iki sevilen animasyon karakteri ile animasyon gösterileri, şişme oyun grupları ve atlama ipi, limonata ve patlamış mısır, sosis balon dağıtımı gibi hediye ve ikramlıklar yer alıyor.