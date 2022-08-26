Kocaeli'de çift kaydıraklı Aquapark’a temel

Kocaeli Büyükşehir’in yapımı devam eden Değirmendere-Halıdere arası sahil düzenleme çalışmasında yer alan Çift Kaydıraklı Aquapark’ın temeli atıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni gerdan gibi saran sahil düzenlemeleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki mevkide Büyükşehir ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor. İlk çalışmalara ekim ayında başlanmış, çalışmaların ilk etabı tamamlanıp hizmete girmişti. Projenin Değirmendere tarafında kalan Aquapark’ın geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleşti ve yer tesliminin ardından imalat çalışmalarına başlandı. Temel çalışmalarına devam edilen Aquapark’ın betonu atıldı.

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından proje kapsamında çift kaydıraklı aquapark ve havuzun imalatında 60 metre duvar temeli tamamlanıp, 200 metrekare su oyun parkı alanının beton dökümü gerçekleştirildi. Çalışmaların devam ettiği noktada proje kapsamında vatandaşın özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak restoran, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, mescit ve tuvalet binası imalatına da başlandı. Aquapark için 600 metrekarelik güneşlenme alanının yapılacağı park, çeşitli birimleri içeren 2400 metrekarelik alanı kapsayacak. Değirmendere-Halıdere arası sahil düzenleme projesi kapsamında inşa edilecek projede 300 metrelik Aquapark konseptine uygun çevre çiti yapılması da planlandı.

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil parkı projesinde Halıdere tarafı bitirilmiş, ince işçiliği kalmıştı. Halıdere tarafında mevcutta bulunan futbol sahası ve idari bina revize edilip basketbol sahası oyun grubu ve fitness alanı imalatları tamamlanıp, vatandaşların kullanımına açılmıştı. Değirmendere tarafında kafeterya binası çelik imalatları hali hazırda devam ediyor.