Kocaeli'de 'çevresel' toplantı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çevre koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki diğer ilgili kuruluşlarla çevre koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çevrenin korunması ve yapılan denetimler üzerine çeşitli konuların istişare edildiği toplantıda sunumlar yapılırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmit SEKA Parkta yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, ilgili şube müdürleri ve teknik personel katıldı. Ayrıca toplantıda Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin temizlik işleri, çevre koruma ve zabıta birimlerinden sorumlu yöneticileri hazır bulundu.

Toplantıda Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz tarafından bilgilendirme sunumu yapılırken, özellikle çevre koruma ve kontrol faaliyetleri ile birlikte Kocaeli’de kontrolsüz olarak gerçekleştirilen atık dökümlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar ele alındı.