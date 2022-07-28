Kocaeli'de çevre dostu projesinde sıra Değirmendere'de

Kocaeli'de Değirmendere-Halıdere arasındaki sahil düzenleme çalışmasında Değirmendere tarafında sona yaklaşılırken Halıdere kısmında çalışmalar bitti.KOCAELİ (/İGFA) - Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki çalışmalarda Halıdere tarafında çalışmalar bitirilirken, Değirmendere tarafında ise sona yaklaşıldı. İlk çalışmalara ekim ayında başlanmıştı, çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı.

Değirmendere tarafında yapılması planlanan Aquapark projesi sözleşme aşamasında olduğundan yakın zamanda imalata başlaması hedefleniyor.

Halıdere ve Değirmendere arasından geçen dere üzerine ahşap geçit yolu yapıldı. İnce işçiliğe geçilen mescit ve tuvalet binasının çelik imalatı tamamlandı. Değirmendere tarafında kafeterya binası çelik imalatları hali hazır da yapımına devam ediyor. Halıdere tarafında mevcutta bulunan futbol sahası ve idari bina revize edildi. Bir adet basketbol sahası oyun grubu ve fitness alanı imalatları tamamlanarak, vatandaşların kullanımına açıldı.