Kocaeli'de Çayırovalıların yeni buluşma yeri olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda yoğun bir tempoda çalışıyor. Park tamamlandığında her haliyle göz kamaştıracak.KOCAELİ (İGFA) - ‘Daha modern ve yaşanabilir bir Kocaeli’ hedefiyle tüm kentte yeni yaşam alanları oluşturan Büyükşehir, bu bağlamda Çayırova’ya 33 bin metrekare alanda dev bir park kazandıracak.

Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan park, 7’den 70’e herkesin bir araya gelmesine fırsat sunacak.

33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nın 22 bin metrekaresi yeşil alan, 11 bin metrekaresi ise sert zemin olarak planlandı.

Çayırova’nın hızla büyüyen ve gelişen Şekerpınar bölgesinde yapılacak parkta çocuklar için oyun grupları, gençler için spor alanları, yetişkinler için de spor aletleri ve yürüyüş yolu bulunacak. Parkın hemen her köşesinde devam eden çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuiyetle karşılanıyor. Bu bağlamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, parkın bin 900 metrekare olan meydanına bin 350 metrekare granik plaktaş döşeyecek. Bunun 700 metrekare karesini tamamlayan ve ayrıca 550 metrekare de bazalt plaktaş döşeyen ekipler, çocuk ve gençlerin oyun alanlarının yapımında ise epey bir mesafe kat etti.

BASKETBOL SAHASI ŞEKİLLENDİ

720 ve 630 metrekareden oluşan çocuk oyun alanlarının alt betonunu atan Büyükşehir, basketbol sahasını da şekillendirdi. 364 metrekare alanda inşa edilen basketbol sahasının alt betonunu atan, asfalt kaplamasını yapan, çevre çiti direklerini monte eden ekipler, geriye kalan kafes tel kaplaması, basket potaları ve zemin akrilik boyama işlemini de en kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Spor alanları dâhilinde 100 metrekareden oluşan 2 adet fitness alanının betonunu atan ekipler, diğer imalatlarda da yoğun bir mesai harcıyor.

900 metrelik kaldırımı da yenileyerek baskı beton atacak olan Büyükşehir, ihtiyaç ve talep üzerine 70 araçlık otopark alanını da yenileyecek. Cumhuriyet Mahallesi Parkı Çayırova’ya sağlık ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek.