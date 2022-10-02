Kocaeli'de Çayırova Veysel Karani Caddesi yenileniyor

Kocaeli'de Çayırova ile Gebze ilçeleri arasındaki önemli bir güzergahta hizmet veren Veysel Karani Caddesi’nin üstyapısı baştan sona yenileniyor.KOCAELİ (İGFA) - Ulaşıma verdiği önem ile vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyük bir kısmı Çayırova ilçesinde diğer kısmı ise Gebze ilçe sınırları içerisinde kalan Veysel Karani Caddesi, Büyükşehir ekiplerinin çalışması ile yenileniyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma dahilinde Issıkgöl Caddesi kavşağından başlayan Rahmi Dibek Caddesi kesişiminde biten bin 500 metre uzunluğundaki Veysel Karani Caddesi, baştan sona yenileniyor. 2x2 şeklinde hizmet veren caddenin bir kısmı daha önce asfaltlanırken Büyükşehir ekipleri şimdi de kalan kısmına asfalt seriyor.

İş kapsamında caddeye toplamda 7 bin 560 ton asfalt serilecek.

Son kat asfaltın ardından caddenin yol çizgileri çizilip çalışmalar tamamlanacak.