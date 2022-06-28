Kocaeli'de Büyükşehir THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

Kocaeli'de “Bin Nefes Bin Yürek Türküler” konserinde vatandaşlar unutulmaz bir türkü gecesi yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu hafta sonunda Kocaelililere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı. Konservatuvar THM Eğitmeni Nuray Polat Gündoğan yönetimindeki koro “Bin Nefes Bin Yürek Türküler” adlı konserde, bizi biz yapan en güzel türküleri seslendirdi.

Türkü severlerin ilgi gösterdiği konser, Kocaeli Kongre Merkezi’nde iki bölüm halinde gerçekleştirildi.

İlk bölümde doğudan batıya uzanan bir türkü yelpazesinde Anadolu’nun birbirinden güzel türkülerini seslendirdi. Koro her iki bölümde “Gerizler başından hoplayamadım, Edremit’in Gelini, Elinizden Elinizden, Merdivanım Kırkayak, Bağa Girdim Üzüme, Kaçma Güzel Kaçma, Çeşme Başında Yarimi Beklerim, Havada Turna Sesi Var, İbrişim Örmüyorlar, Bu Dağda Maral Gezer, Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” türkülerini seslendirdi. İkinci bölümünde ise koristlerin solo performanslarına yer verildi. Koro ve solo performansların başarısı alkışlarla karşılandı.

Konserin sonunda koro Diyarbakır ve Bitlis yöresine ait üç güzel halay ile final yaptı.

Konserin sonunda THM Koro Şefi Nuray Polat Gündoğan’a teşekkür çiçeği takdim edildi.