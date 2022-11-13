Kocaeli'de Başkan Büyükakın, KOTO yönetimini konuk etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli Ticaret Odamız şehrimiz, ülkemiz ve doğal olarak iş dünyamız açısından çok önemli ve özel bir yerde duruyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO Başkanı Necmi Bulut ile birlikte Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in yanı sıra yönetim kurulu ve meclis divanından oluşan heyeti makamında konuk etti.

Seçim takvimini tamamlayarak göreve yeniden seçilen Bulut ve ekibini tebrik eden Başkan Büyükakın, KOTO yönetimine başarılar diledi. KOTO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli Ticaret Odamız şehrimiz, ülkemiz ve doğal olarak iş dünyamız açısından çok önemli ve özel bir yerde duruyor. Yaptığı çalışmalar kentimiz açısından önemli bir değere sahip” dedi.

ÇALIŞMALARINIZI VE PROJELERİNİZİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUM

Yeni dönemin KOTO açısından hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyükakın, “İş dünyasının ülkemiz yarınlarına sunduğu katkıya her daim destekçi olmaya devam edeceğiz. KOTO Başkanımız Necmi Bey ve Hüseyin Bey nezdinde, göreve seçilen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini de sarf etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut, seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çalışmaya başladıklarını da ifade ederek, yeni dönem projeleri hakkında detaylı bilgilendirmek üzere Başkan Büyükakın’ı Kocaeli Ticaret Odası’na davet etti. Önümüzdeki günlerde KOTO’ya gerçekleştireceği iade-i ziyareti, toplantı düzeninde yapılmasını öneren Başkan Büyükakın, “Çalışmalarınızı ve projelerinizi oldukça önemsiyorum. Geniş zamanlı bir toplantıyla gündemimize alıp, değerlendirmelere başlayalım” dedi.