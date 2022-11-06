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Kocaeli'de Başkan Büyükakın'ın 'Sivil Toplum' buluşmaları sürüyor

Yerel 06.11.2022, 10:48
Kocaeli'de Başkan Büyükakın'ın 'Sivil Toplum' buluşmaları sürüyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma toplantılarına Körfez İlçesiyle devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasına, çocukları ve şehirleri Türkiye Yüzyılına hazırlanması için STK’larla yeni bir mutabakat oluşturma vurgusu yaparak başladı. Başkan Büyükakın, “Yeniden büyük bir güç olma fırsatını yakalamış olan ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyalım” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın da yer aldığı birliktelikte, Başkan Büyükakın, “Yarının Türkiye’si dünyada sapasağlam ayakta dursun. Bizim dedelerimiz adil oldukları için günümüzde de kıymetliler ve ‘Türk hasretle beklenendir’ diye bir sözün mimarı oldular. Bizim milletimiz dünya nöbeti tutuyor. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış bu coğrafyada. Tıpkı bir zamanlar olduğu gibi zulüm altında insanlara nasıl yardım ettiyse, bir yerde bir garibin burnu kanadığında nasıl elinden tutup ayağa kaldırdıysa, bizden yeniden dünyaya adalet getirsin isteniyor. Bizim derdimiz tam da bu. Dünyaya adalet getirmek, adaletin gelmesini istemek, yeniden adil bir dünya inşa etmek. Biz böyle büyük bir resme bakıyoruz. Nefes aldığımız müddetçe bu yolda emek sarf edeceğiz. Gelin bunu beraber yapalım. Dünya’nın ve şehrimizin geleceği için hep birlikte çalışalım. Gücümüzü bir araya getirelim” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA ETMELİYİZ”

Güçlü Türkiye hedefine ulaşacaklarını bunun için daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Biz bir arada durduğumuz müddetçe sımsıkı sarıldığımız müddetçe ve kafamız geleceğin nereye doğru gittiğini gördüğü müddetçe biz bunu başarırız. Tarihimizde bunun sayısız örneği var. Dedelerimiz bunu yaptı, bizde yapacağız. Herkesin bu büyük fotoğrafın içinde ki görevi bellidir. Türkiye’nin yeniden büyük bir devlet ve güç olması için önüne inanılmaz fırsatların döndüğü bir döneme geldik. Hep birlikte güç birliği yaparak, aynı hedefe yönelerek, birbirimize sımsıkı sarılarak geleceği hep birlikte inşa etmeliyiz. Hoş bir sada bırakmak bizim boynumuz borcudur. Bu memleketin tekrar hakim devlet haline gelmesi için hep birlikte mücadele edelim” şeklinde konuştu.    

“TÜRKİYE ARTIK ÜRETEN VE ARTAN BİR GÜÇ”

Dünya’nın başka bir yere gittiğini ve bunun için daha uzağı görmemiz gerektiğini de belirten Başkan Büyükakın, “Bunun için sizlere yani STK’lara ihtiyacımız var. Tekrar yükselişe geçiyoruz. Türkiye artık üreten ve artan bir güç. Bu gücün ortadan kaldırılması için ellerinde gelen her şeyi yapıyorlar. Vesayeti milletimizle birlikte nasıl ortadan kaldırdıysak, bizlerin için belirledikleri öğrenilmiş bir çaresizliği de ortadan kaldırdık. Ülkemizi hep darbelerle önünü kestiler, balans yaparak kalkınmamızı ve gelişmemizi engellediler. Türkiye’nin önünde engel yok artık. Hem bölgesinde hem de dünya da güç olmaya devam ettiği sürece. Türkiye Yüzyılına hazır olmak için gelin hep birlikte çalışalım” diye konuştu.

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