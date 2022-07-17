Kocaeli'de Başkan Büyükakın'dan yerinde inceleme

Kocaeli'de Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattını inceleyen Başkan Büyükakın, 332 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidinin yerleştirileceği çalışmada detaylı bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’te verdiği hizmetle büyük memnuniyet yaratan tramvay projesinin Kuruçeşme’ye uzanacak çalışmasının son durumunu yerinde gördü.

Tramvayın Kuruçeşme’ye geçişi sağlayacak 332 metre uzunluğundaki 8 açıklı köprünün ayakları tamamlanırken, çelik kirişlerinin montajı yakın zamanda başlayacak. Projeyi değerlendiren Başkan Büyükakın, “Kuruçeşme’ye uzanacak projemizi yakından takip ediyorum. Tramvayımızı hizmete aldığımızda halkımız bir kez daha mutlu olacak. Gayretimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı eser ve hizmet siyasetinin arkasından koşmaktır” dedi.

Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de yer aldığı incelemede Başkan Büyükakın, “Milletimize olan aşkımızı bir taraftan gönüller kurarak diğer taraftan yüzlerce hizmetimiz ve eserimizle gösteriyoruz. Tabi Kocaeli’nde hayata geçireceğimiz daha çok işimiz var. 314 eser ve hizmetimizi kentimizde tamamladık. 4 Milyar 595 Milyon TL yatırımı hayata geçirdik. 3 Milyar 145 Milyon TL’lik yatırım bütçesiyle 109 projemizde devam ediyor. Çözüm odaklı hizmet anlayışımızla önceliklerimizi de iyi belirleyerek hızlı karar alarak şehrimizde ki hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz” ifadelerini sarf etti.

“Bizler, Kocaeli’nin her alanda imarı ve ihyası için 7/24 esasına göre çalışıyoruz” vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz. Milletimizle omuz omuza yolumuza devam ediyoruz. Ulaşımda nesilleri ve şehrin geleceğini düşünerek adımlarımızı atıyoruz. İyi planlayarak, iyi organize olarak, nesillerimizin yarının güçlü Türkiye’sinde mutlu bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Yalnızca şehrimizin değil, ülkemizin geleceğine etki edecek ‘yeşil ulaşım’ için çalışıyoruz. Ulaşımda daha etkin ve verimli bir ağ kurmak içinde çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.