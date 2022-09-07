Kocaeli'de Başkan Büyükakın'dan 'emanet' vurgusu

Kocaeli’de görev yapan zabıta personeliyle Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, ‘emanet’ vurgusu yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda kent genelinde görev yapan zabıta personeliyle bir araya geldi.

Antikkapı Restoran’da düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükakın, belediye olarak emaneti millet adına muhafaza ettiklerini söyledi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, zabıta amirleri ve memurlar katıldı.

Konuşmasında ‘emanet’ vurgusu yaparak, “Benim yerime sizler sahadasınız, bu emaneti gözeten sizsiniz. Bendeki vebal sizlere nezaret etmedir, sizdeki vebal ise sahadaki emaneti görüp gözetmedir” diyen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; “Belediye ile ilgili merkeze yerleşecek en önemli kelime nedir dendiğinde ben emanettir diyorum. Belediyenin eski adı şehremaneti, belediye başkanın eski adı şehrülemin, Peygamber Efendimizin sıfatı Muhammedül Emin. Başka söze gerek var mı? Peki, bir belediye başkanı emanetini kimler aracılığıyla muhafaza etmeye çalışır, yani muhafazayı kim yapar? Kurulduğu zamanki adıyla ihtisap erleri denen zabıtalar yapar. Siz bizim adımıza nezaret ederseniz emanete. Emanet çok ağır bir yüktür.”