Kocaeli'de Başkan Büyükakın'dan eğitim mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladıKOCAELİ (İGFA) - 2022 – 2023 Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullara çocuk cıvıltıları geri geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yeni eğitim - öğretim döneminde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Büyükakın mesajında; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi eğitimi almaları ve en iyi koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için geride bıraktığımız dönemlerde büyük bir çaba sarf ettik. Biz üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, söz konusu olan geleceğimizdir. Ancak böylece Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Büyükakın, “yeni eğitim - öğretim döneminin ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.