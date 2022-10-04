Kocaeli'de Başkan Büyükakın'dan Darıca'da esnaf ziyareti

Kocaeli'de Darıca İstasyon Caddesi’nde esnaf ve vatandaşla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet politikamızın gereğini yerine getiriyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca İstasyon Caddesindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, vatandaşlar hizmetler için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Türkiye’nin izlediği tam bağımsız dış politika, terörle mücadelesi, dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimin aralıksız sürmesi, alt yapı ve üst yapıda yapılan yatırımlara teşekkür eden Darıcalılar, “Arzu ettiğimiz güçlü Türkiye’nin imarında gelinen mesafeyi çok kıymetli buluyoruz. Durmadan çalışmaya devam edin” ifadelerine Başkan Büyükakın ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eser ve hizmet politikamızın gereğini Kocaeli’de de yerine getiriyoruz. Son 20 yılda ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız eserler, aziz hemşerilerimizin hayat kalitesini yükseltiyor” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE, HER FIRSATTA İRADESİNİ ORTAYA KOYUYOR”

Darıca ziyaretinde vatandaş ve esnaflar, savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye’nin stratejik ve güvenlik konularında yaşadığı gelişmeyi takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

“Bu milletin evlatları durmuyor, çalışıyor” diyerek milli güvenlik meselelerine dair düşüncelerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu vesileyle bir kez daha vatanımızın müdafaası ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de güzel bir yaşam diliyorum. Asırlardır bu topraklardan bizi silip atmak isteyenler elbette boş durmuyor. Terör örgütlerine, içerideki ve dışarıdaki işbirlikçilerine destek veriyor. Ama biz de boş durmuyor, gereken cevabı milletimizle birlikte dünyanın her yerinde veriyoruz. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve bölgesindeki güçlü Türkiye, her fırsatta iradesini ortaya koyuyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza destekleri sayesinde oluyor” diye konuştu.