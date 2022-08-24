Kocaeli'de 'Balık Yakalama' öncesi Uzunkum'da kıyı temizliği

Kocaeli'de 26-27-28 Ağustos tarihlerinde Kandıra ilçesinde yapılacak Uluslararası Balık Yakalama Yarışması öncesi farkındalık için kıyı temizliği yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 26-27-28 Ağustos tarihlerinde Kandıra ilçesinde yapılacak. Yarışma öncesinde farkındalık oluşturmak ve yarışmayı duyurmak için Kandıra’nın endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı’nda kıyı temizliği yapıldı. Yarım gün süren etkinlikte yaklaşık 500 kg atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle Uluslararası Balık Yakalama Yarışması gerçekleştirilecek. 26-27-28 Ağustos tarihlerinde Kandıra Uzunkum Sahili’nde yapılacak ve Karadeniz’de dünyada ilk defa yapılacak olan Uluslararası Balık Yakalama Yarışması öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

KIYI TEMİZLİĞİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün katılımıyla yarışmanın yapılacağı Kandıra’nın endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı’nda kıyı temizliği yapıldı.

Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan, Güney Afrika, Polonya ve Türkiye’nin 13 ayrı ilinden gelen sporcular Uzunkum Tabiat Parkında kıyı temizliği yaptı. Yarım gün süren etkinlikte yaklaşık 500 kg atık toplandı. Toplanan atıklar “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında Karakterizasyon çalışması yapılarak sergilendi. Program sonunda katılımcılara mancarlı pide ve ayran ikramı yapıldı. Kıyı temizliği etkinliği hatıra fotoğrafları çekimiyle tamamlandı.