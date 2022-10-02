Kocaeli'de aynı anda 500 noktada üstyapı çalışması

Kocaeli’nin aynı anda 500 noktasında üstyapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yayalarla araçların konfor ve güvenliği öncelikli ulaşım ağı kuruluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yapılması için aynı anda 500 noktada üstyapı çalışması yapılıyor.

Kent genelinde cadde, bulvar ve köy yollarında asfaltlama, üstgeçit yapımı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililerin ulaşım noktasında hayatını kolaylaştıracak, şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından biri olan ilimizde trafik sıkışıklığına çözüm getirecek 500 noktada yürüttüğü üstyapı çalışmaları ile yolları daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi yol medeniyettir ilkesiyle kent genelinde hayata geçireceği kavşak, Kartepe teleferik, tramvay güzergâhının Kuruçeşme’ye uzatılması, üstgeçit projeleriyle gerek araçların gerekse yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıracak projelere imza atıyor.

ATATÜRK BULVARI YENİLENİYOR

İzmit Kuruçeşme Mahallesine uzanacak Akçaray tramvay hattında, İzmit Hafız Rüştü Sokakta kuyu temelli iksa duvarı yapılıyor. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan dekoratif aydınlatma direkleriyle baskı beton kaldırımlarıyla baştan aşağı yenilenecek ve asfaltlanacak İzmit Atatürk Bulvarı görsel zenginliğe kavuşarak, İzmit’in prestij caddelerinden birisi olması için bulvardaki kot farklılıklarının uygun kot seviyesine getirilmesi amacıyla trimer kazı çalışmaları ve 550 metre uzunluktaki Atatürk Bulvarının 200 metrelik kısmına binder asfalt serim çalışmaları yapılıyor.

İzmit D-100 yan yolda yağmursuyu hattı yapım çalışmaları devam ediyor.