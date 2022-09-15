Kocaeli'de ayçiçeği hasadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gübre desteği verdiği çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor. Başkan Büyükakın, Kandıra’da biçerdövere çıkıp, ayçiçeği hasadı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sıvı yağ üretiminin artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği “2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, gübre desteğinden yararlanan çiftçilerin ayçiçeği hasadı mesaisi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ilçesindeki tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle beraber ayçiçeği hasadı yaptı.

Başkan Büyükakın, gübre, tohum, mazot, fide başta olmak üzere çok sayıda projeyle tarıma ve üreticilere destek vererek, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini söyledi.

AYÇİÇEĞİ EKİMİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilere talepleri üzerine yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği gübresi desteği sağlandığını kaydeden Başkan Büyükakın, destekle birlikte Kocaeli’de 12 bin dekar araziye yağlık ayçiçeği ekildiğini, verilere göre bir önceki yıla göre ayçiçeği ekiminde yüzde 30 artış sağlandığını söyledi.

BAŞKAN BİÇERDÖVERLE HASAT YAPTI

Başkan Büyükakın, Kandıra ilçesi Kaymaz Araman Mahallesi’nde gübre desteğinden yararlanan çiftçi Serkan Öztürk’ün sahibi olduğu 23 dönümlük tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçerek, ayçiçeği hasadı yaptı.

Başkan Büyükakın, daha sonra AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Belediyesi Meclis Üyeleri Beyhan Şen ve Bayram Küçükyılmaz, Kaymaz Mahalle Muhtarı Mehmet Şenol, Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay, Hıdırlar Mahalle Muhtarı Nihat Sarı ve çiftçilerle sohbet etti.