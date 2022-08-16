Kocaeli'de Atatürk Bulvarı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kadıköy Mahallesi’nde Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan Atatürk Bulvarı’nda yenileme çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Atatürk Bulvarını yenilemek için çalışmalara başladı. Dekoratif aydınlatma direkleriyle ve baskı beton kaldırımlarıyla yenilenecek, baştan aşağı asfaltlanacak Atatürk Bulvarı görsel zenginliğe kavuşarak, İzmit’in prestij caddelerinden birisi olacak.

150 GÜNDE BİTMESİ PLANLANIYOR

Kadıköy Mahallesi’nde Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan Atatürk Bulvarı’nda yenileme çalışmaları kapsamında, kaldırımların sökümüne başlandı. Haziran ayında ihalesi yapılan yapım işinin 150 günde tamamlanması planlanıyor.

İzmit Atatürk Bulvarında, orta refüj ve kaldırımlar yenilenecek, orta refüje ve kaldırımlara dekoratif aydınlatma direkleri konulacak. Doğu Kışla Parkı girişinde 25 araç kapasiteli otopark yapılacak. Atatürk Bulvarında 5 bin 800 metrekare baskı beton, 2 bin metre andezit bordür, 2 bin ton asfalt, bin tonda pmt serimi yapılacak.