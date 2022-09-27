Kocaeli'de asansör kabinlerine zarar verdiler
Kocaeli'de kendini bilmez kişi ya da kişiler, Plajyolu mevkiinde bulunan üst geçidin kuzey asansörü ile Necmettin Erbakan Üst Geçidinin asansör kabinine zarar verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde inşa ettiği onlarca asansör ve yürüyen merdiven kendini bilmez kişi ya kişiler tarafından saldırıya uğruyor. Üst geçitlerdeki asansörün amacının engelli ve yaşlı vatandaşlara kolaylık sağlamak olduğunu anlamaktan aciz olan bu kişiler, son yaptıkları çirkin davranış ile ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti. Kendiniz bilmez kişi veya kişiler, Plajyolu mevkiindeki üst geçidin kuzey asansör kabininde maddi hasara yol açtı. Ayrıca bu kişilerin asansörün kamerasını da kapattığı tespit edildi. Asansör kabinde yapılan detaylı temizliğin ardından tekrar vatandaşın hizmetine sunuldu.
SPREY BOYA İLE KELEBEK ÇİZİMİ
Kendini bilmez kişi ya da kişiler, oluşturdukları çirkin görüntülerde bu kez Necmettin Erbakan Üst Geçidi’nde bulunan orta asansörü de hedef aldı. Bu kişiler asansörün iç kapısına sprey boya ile kelebek çizimi yaparak çirkin bir görüntüye neden oldu. Ekipler sprey boya ile çizilen çizimi silerek çirkin görüntüyü ortadan kaldırdı.
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