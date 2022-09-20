Kocaeli'de 'Akıllı Şehir' değerlendirmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, AFAD ile yürütülen “Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Projesi’’ ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte yürütülen “Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Projesi’’ kapsamında gelinen aşama yapılan toplantıda değerlendirildi.

Risk analizinin belirlenmesine yönelik envanter çalışmasında gelinen nokta ve yapılacak çalışmalar üzerinde sunumlar yapıldı.

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Zülfikar, GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ferit Çakır, GTÜ Sanayi İşbirliği Koordinatörü Dr. Hasan Türkan, Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher ve müdürlük teknik personeli katıldı. Projede tanımlanan iş paketleri doğrultusunda, çalışmanın devam ettirilmesi hususlarında görüş birliğine varıldı.

Yapılan değerlendirme toplantısı sonra açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Zülfikar, bu proje kapsamında Kocaeli için deprem tehlike analizi yaptıklarını belirterek, "Sonrasında ise risk analizine devam ediyoruz. Bir yazılım geliştiriyoruz. Gerçek zamanlı olarak deprem sonrası hasar dağılımını online olarak göreceğiz. Bir mobil uygulaması olacak. Bölgede yaşayan insanlar bir afet sonrası insanların nereye gitmesi gerektiği konusunda yönlendirilecek. Yine bir afet sonrası ihtiyaçların neler olduğunu hem gerçek zamanlı hem de uygulama ile görebileceğiz” dedi.