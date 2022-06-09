Kocaeli'de 'Afet Mutfağı' inşaat için yer teslimine hazır

Kocaeli'de 'afet mutfağı' olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, yer teslimini yapmaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesi için ihale süreci tamamlandı.

İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından ihaleye 61 milyon 490 bin TL teklif sunan RHZ İnşaat ile sözleşme imzalandı.

Yer teslimini 10 Haziran Cuma günü yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, firmaya inşaat çalışmalarına hızla başlaması ve bir an önce tamamlaması talimatını verdi.

İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirlendi.

Toplamda 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5 bin metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak.

Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.