Kocaeli'de 'Açık Veri' çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi” kapsamında “Açık Veri Platformu” çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gizlilik özelliği taşımayan ve kişisel veri barındırmayan Açık Devlet Veri Platformu oluşturma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Büyükşehir’de ilgili daire başkanlıkları ve bağlı iştiraklerden temsilcilerin katıldığı toplantı yapıldı. Bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda veri toplanması ve açık veri platformunun oluşturulmasında izlenecek harita şekillendirildi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı sonunda gerçekleşen açık veri platformunun tanıtımının yapıldığı toplantıya Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy, Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mehmet Yunus Tekel, Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Şefi Yüksek Elektronik Mühendis Hafize Kılıçaslan katıldı. Toplantı belediyenin çeşitli birimlerinde akıllı şehircilik çalışmalarında görev alan personelle iştiraklerin katılımıyla gerçekleşti.

HANGİ VERİLER PAYLAŞILACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında, yerel yönetimlerin sorumlu olduğu ‘Akıllı Şehirler’ çalışmaları kapsamında Kocaeli için de “Açık Veri Platformu” çalışması düzenlendi.

Bu platform, gizlilik özelliği taşımayanlar, kişisel veri barındırmayan ve yayınlanmasında sakınca olmayan kamusal verilerle veri sahiplerinin açık veri olması konusunda uzlaştıkları veri setlerinden oluşacak.