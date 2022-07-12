Kocaeli'de A Takımı bir yılda bin 420 talebi çözüme kavuşturdu

Birinci hizmet yılını tamamlayan Büyükşehir A Takımı, kent genelindeki 472 mahallede muhtarların 78 ayrı konuda 1420 talebi çözüme kavuşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdiği talepleri hızlı bir şekilde yerine getiren ekipler, bir yıl içerisinde 78 ayrı konu başlığı altında 1420 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.

UZMAN PERSONELİYLE HER YERDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl haziran ayında 26 araç, 8 ekipman ve 60 personelle kurulan A Takımı, çalışma alanlarının genişlemesiyle bugün alanında uzman 92 personel, tam donanımlı 43 araç ve iş makinesi ve 10 ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor. Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla ihtiyaca göre personel sayısını artıran ve araç parkını genişleten A Takımı, tam donanımlı ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal, kar küreme ve tuzlama ve hizmet araçlarından oluşan modern iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

1420 TALEP ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Hizmetleriyle Türkiye’ye örnek olan ve benzer yapılanmanın başka belediyelerde kurulmasına öncülük eden A Takımı, birinci hizmet yılını başarılı çalışmalarla tamamladı. Ekipler, iş makineleri ile tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması, su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi ve başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çok farklı hizmetlerle göz doldurarak, muhtarların ve vatandaşların takdirini kazanıyor. A Takımı, bu güne kadar kırsal kesim başta olmak üzere kent gelindeki 472 mahallede, muhtarların “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gönderdiği 78 ayrı konu başlığı altında 1420 talebi, uzman personeli ve modern araç gereçleriyle çözüme kavuşturdu. Bu taleplerin karşılanmasında 5 milyon TL değerinde malzeme kullanıldı.

Ayrıca çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için Kocaeli’nin tüm ilçelerinde 600 kilometre arazi yolu düzenlendi, sulama kanalları temizlendi, 35 farklı noktada tarla geçişi için yapılan çalışmalarda toplam 594 metre koruge boru ve beton büz kullanıldı.