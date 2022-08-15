Kocaeli'de 50 okulda özel eğitim sınıfları yapacak

Özel bireylere yönelik projeleri ile onları sosyal hayata kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 50 okulda özel eğitim sınıfları yapım işi için ihale düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıflarının Tadilat Yapım İşi ihalesi gerçekleştirdi. Büyükşehir İhale Salonu’nda yapılan ihaleye 13 firma teklif verirken en düşük teklif 548 bin 455 TL oldu.

Özel eğitim sınıflarının tadilat işi kapsamında Kocaeli genelindeki 50 adet okulda Özel Eğitim Sınıfları yapılacak.

Bu sınıflarda antibakteriyel boya, laminant yer kaplaması imalatları ve led tavan armatürü imalatları yapılacak. Büyükşehir, özel bireylere yönelik çalışmalarına önümüzdeki süreçte de devam edecek.