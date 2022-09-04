Kocaeli'de 5 güzergahta üstyapı çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Haziran başında başladığı Kandıra ilçesindeki asfaltlama seferberliğinde beş güzergâhta üstyapı çalışmalarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde üstyapı atağına devam ediyor.

Kandıra ilçesinde Selimköy-Ömerli arası yolla başlanan üstyapı çalışmalarına Ferizli-Köseli, Bollu Kalıncak ile Bozburun-Kanatlar arasındaki yolların asfaltlanması sonrasında Sarığazi-Kaynarca arası yolda asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da asfaltsız yol bırakmazken, üstyapı çalışmaları Hatipler-Ağva, Tatarahmet, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi yollarının asfaltlanması ile devam etmesi bekleniyor.

330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi kapsamında 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin tonda bakım ve onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak.