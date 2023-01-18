Kocaeli'de 44 metrelik üstgeçit bitmek üzere

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni emniyet binası için D-130 Karayolu üzerindeki üstgeçit ve durak cebi tamamlanma aşamasına geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele D-130 Karayolu Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üstgeçidi ve toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği durak cebi yapılıyor. Üstgeçidin 220 metrekarelik zeminine asfalt kaplama yapıldı.

YAYA ÜST GEÇİDİ VE DURAK CEBİ

44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılan yeni üstgeçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edildi. Üstgeçidin yanı sıra 283 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir durak yapıldı. 2 adet asansörü olan çelik konstrüksiyon yaya üstgeçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımları kolaylaştırılmış oldu.

Emniyet yaya üstgeçidinde korkuluk tadilat işleri, asansör kurulumları devam ederken merdiven korkuluk montajı, asansör kuleleri dış cephe aksesuar montaj işleri yapılıyor. 44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte inşa edilen üstgeçit için 283 metre uzunlukta yan yol durak cebi yapıldı. 800 metreküp kazı, 8 bin metreküp dolgu yapılan üstgeçit yapım çalışmalarında 200 metreküp beton, 100 ton demir 160 ton çelik 475 ton asfalt, 1.300 metrekare parke, 1200 metre bordur kullanıldı.