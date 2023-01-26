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Kocaeli'de 4. Kartepe Zirvesi kitaplaştırıldı

Yerel 26.01.2023, 10:15
Kocaeli'de 4. Kartepe Zirvesi kitaplaştırıldı

Kartepe Zirvesine katılan akademisyenlerin bildirilerinden oluşan beş ciltlik set, dirençli şehirler için yapılması gerekenleri ve bilimsel tavsiyeleri içeriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen düşünce zirvelerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” teması ile 4. kez toplanan Kartepe Zirvesi’nde yapılan sunumları set haline getirdi.

Beş ciltten oluşan sette 4. Kartepe Zirvesi’nde kabul edilen 147 akademik bildiri yer aldı. 4. Kartepe Zirvesi’nin teması ile aynı adı taşıyan akademik set içinde biri İngilizce olmak üzere 5 kitap yer alıyor. “Vizyoner Şehir Yönetimi, Şehir ve Toplum Politikaları, Çevre, İklim ve Afet, Dirençli Şehirler ile Resilient Cities (Dirençli Şehirler)’’ adını taşıyan kitaplarda; doğal afet, salgın, deprem ve iklim değişiklikleri tehditlerine karşı üretilmesi gereken tedbirler bilimsel verilerle yer alıyor. Kitap setinin içinde ayrıca zirvenin sonuç raporlarının yer aldığı Kartepe Zirvesi Tanıtımı Kitabı da yer alıyor.

ZİRVE KİTABI’NA AKADEMİSYEN TİTİZLİĞİ

Kartepe Zirve Kitabı akademisyenlerden oluşan yayın ekibinin titiz çalışması sonucunda hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi adına yayın sahipliğini Doç. Dr. Büyükakın’ın yaptığı kitabın genel koordinatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu üstlendi. Kitabın düzenleme kurulunda ise Türkiye’nin önemli üniversitelerinden akademisyenler görev aldı. Prof. Dr. Hamza Ateş’in başkanlığını yaptığı kurulda Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Prof. Dr. Nihal Bektaş, Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Hüseyin Murat Lehimler ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı /ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden emekli olan Hayriye Sözer yer aldı.

Kartepe Zirvesi’nin kitap editörlüğünü ise yine alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kadro yaptı. -Dirençli Şehirler İçin Vizyoner Yönetim kitabının editörlüğünü Prof.Dr. Hamza Ateş, -Dirençli Şehir Yolunda Toplum Politikaları kitabının editörlüğünü Hüseyin Murat Lehimler, Çevre, İklim ve Afet: Dirençli Şehirler İçin Yol Haritası kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Nihal Bektaş, Pandemi Sürecinde Dirençli Şehirler kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve -Resilient Cities kitabının editörlüğünü ise Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve Dr. Ali Yeşildal yaptı.

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