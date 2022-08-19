Kocaeli Darıca’da kaldırım talebi yerine geliyor

Kocaeli'de Darıca Balyanoz Koyuna ulaşımda yoğun olarak kullanılan Burak Reis Caddesi’nde bin 700 metre uzunluğunda kaldırım imalatı yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’da hem Kocaeli hem de İstanbul Anadolu Yakasının yeni cazibe merkezlerinden biri olan Balyanoz Koyu özellikle akşam saatleri ve hafta sonu günlerinde büyük ilgi görüyor.

Vatandaşların araçları ile Balyanoz Koyu’na rahat bir şekilde ulaşmasını üstyapı çalışmalarını bitirdiği Burak Reis Caddesiyle sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine yaya yol güvenliği için bu cadde de kaldırım imalatı gerçekleştiriyor.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 2252 Sokak birleşiminden başlayıp Balyanoz Koyuna doğru uzanan Burak Reis Caddesi, modern yol durumu ile vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlıyor. Vatandaşların yaya olarak bu caddeler üzerinden koya ulaşımını güvenli ve rahat bir şekilde sağlanmasını amaçlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kaldırım imalatı gerçekleştiriyor. İş dahilinde bin 700 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde kaldırım imalatı yapılıyor. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, Yine Burak Reis Caddesine bağlantısı olan Yıldırım Beyazıt Caddesinde de 350 metrelik kaldırım imalatı gerçekleştiriyor. Tüm çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

YAYALAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYEBİLECEK

Kocaeli genelindeki birçok projede olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini ve vatandaşlardan gelen talepleri önemsiyor. Yapılan çevre düzenlemesi ve diğer sosyal alanlarla bölgenin ilgi gören yerlerinden birisine dönüşen Balyanoz Koyu’na yaya ulaşımı da kaldırım imalatıyla kolaylaşacak.

Koya ulaşımın kolay bir hale gelmesi için Burak Reis Caddesinde üst yapı çalışması başlamıştı. Büyükşehir ekipleri caddeye asfalt serimi gerçekleştirdi.

Üst yapı çalışmasının tamamlanmasıyla Burak Reis Caddesi, Darıca ilçesinde yoğun olarak kullanılan Yıldırım Beyazıt Caddesine bağlanacak. Modern bir cadde haline gelecek olan yolun faaliyete geçmesiyle Balyanoz Koyuna ulaşımda kullanılan Fatih Sultan Mehmet Caddesine alternatif bir yol olarak hizmet verecek.