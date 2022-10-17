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Kocaeli Darıca'ya bin 200 araçlık otopark geliyor

Yerel 17.10.2022, 12:39
Kocaeli Darıca'ya bin 200 araçlık otopark geliyor

Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinde birisi olan Darıca Millet Bahçesi’nde, 3. etap çalışmalarına yol açma ve otopark yapımı ile devam ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterip hoşça vakit geçirdiği Darıca Millet Bahçesi’nde çalışmalar 3. etapta devam ediyor. Peyzaj düzenlemesi ve millet kıraathanesi inşası öncesinde Büyükşehir ekipleri 3. etapta yol ve otopark yapım çalışmalarına başladı.

Darıca Millet Bahçesi 3. etabın peyzaj düzenlemesi ve millet kıraathanesi çalışmaları öncesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, otopark ve yeni yollar için kazı ve dolgu çalışmalarına başladı. İş kapsamında 4 kilometrelik yol ve 3 ayrı otopark şeklinde toplamda bin 200 araçlık otopark inşa edilecek.

24 BİN 500 TON ASFALT, 31 BİN 500 TON PMT SERİLECEK

Tamamlandığında sosyal alanları ve otoparkı ile Darıca Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlara daha geniş imkânlar sunacak olan 3. etapta yüksek miktarda yol malzeme serimi yapılacak. Çalışmalar kapsamında yol ve otopark için 31 bin 500 ton PMT, 2 bin tonu bitümlü temel, 14 bin tonu binder ve 8 bin 500 tonu aşınma asfalt olan toplamda 24 bin 500 ton asfalt serilecek. İş kapsamında 10 bin metre bordür, 14 bin 500 metrekare kaldırım parke imalatı da yapılacak. Yürüyüş yollarının yanı sıra 3. etapta 3 kilometrelik bisiklet yolu da vatandaşların hizmetine sunulacak.

Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi kapsamında 180 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik alanda ise Millet Kıraathanesi ve meydanı inşa edilecek. Ayrıca bu alan içerisinde yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan ev oturma alanları olacak.

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