Kocaeli Darıca'da üst yapı çalışmaları

Kocaeli Darıca’da bulunan ve toplam bin 700 metre uzunluğundaki Lokman Hekim Caddesi’nin bin 300 metrelik kısmına asfalt serildi.KOCAELİ (İGFA) - Darıca ilçesine spor tesisi ve park bahçe anlamında birçok önemli yatırımı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım anlamında da vatandaşların yol konforunu arttırıyor.

Altyapı çalışmalarında bozulan Lokman Hekim Caddesi'nin bin 700 metrelik kısmındaki üstyapı çalışmasında sona yaklaşıldı.

Hatırlanacağı gibi Kurban Bayramı öncesi caddenin büyük bir kısmı asfaltlanarak trafiğe açılmıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş kapsamında bin 700 metre uzunluğundaki caddeye toplamda 7 bin 500 ton asfalt serimine başlayacağı ve üstyapı çalışması dahilinde geriye kalan 400 metrelik kısım Kurban Bayramı sonrasında tamamlanacağı kaydedildi.

7 bin metrekare kaldırım imalatı sonrasında son kat asfalt olan aşınma tabakası serilecek ve yol çizgileri çizilerek çalışma sona erdirilecek.