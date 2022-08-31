Kocaeli Çayırova’daki yürüyen merdivene motor tadilatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da hizmet veren Şehit Piyade Çavuş Murat Tevlim Üst Geçidi’nin kuzey tarafındaki yürüyen merdiveni bakıma aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik olarak bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu bağlamda Büyükşehir, Çayırova’da bulunan Şehit Piyade Çavuş Murat Tevlim Üst Geçidi’nin kuzey tarafındaki yürüyen merdiveni bakıma aldı.

Güvenlik ve emniyet açısından yürüyen merdivenin motor sistemini tadilata alan Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, tadilat işleminin tamamlanmasının ardından motoru kurulumunu yapacak.

Tadilat süreci içerisinde yürüyen merdiven 4 gün devre dışı kalacak.