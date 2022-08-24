Kocaeli Çayırova'da yol yenileme çalışması

Kocaeli'de Çayırova Akse Mahallesi’nde sanayi tesisleri içerisinden geçen ve genel olarak ağır tonajlı araçların kullandığı sokaklarda üstyapı yenileme çalışması yapılıyorKCOAELİ (İGFA) - Şehir genelindeki birçok noktada alt ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde yol konforunu arttıracak çalışmalara da devam ediyor.

Bu kapsamda Çayırova Akse Mahallesi’nde bulunan ve genellikle sanayi kuruluşlarından çıkan ağır tonajlı araçların kullandığı 552 ve 553 sokaklarda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir ekipleri, bin 300 metrelik yolun eski asfalt ve beton tabakasının şu ana kadar 850 metrelik bölümünü kazırken, trafiğin aksamaması için kazı ve serim işlerinin koordineli bir şekilde yürütüldüğü yolda 2 bin metreküp kazı yapıldı.